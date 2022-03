Laporte wint openingsetappe Parijs-Nice na ware demonstratie Jumbo-Visma: ‘Dit was niet gepland’

Christophe Laporte heeft de openingsetappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven en is uiteraard ook de eerste leider in de Koers naar de Zon.

De finale van de koers werd volledig beheerst door de ploeg Jumbo-Visma, die een klimmetje op 7 kilometer voor de streep benutte om met drie man weg te rijden. Laporte mocht winnen, voor de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Wout van Aert.

Het was een ongekende demonstratie van de Nederlandse ploeg, die met veel ambitie naar Frankrijk is afgereisd. Roglic gaat voor het klassement en met Van Aert durft het team de strijd aan met topsprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.

Zo’n duel was op de openingsdag van de achtdaagse rittenkoers voorzien. Er waren wat aanvallen, onder meer van het drietal Jevgeni Fedorov uit Rusland, de Belg Frederik Frison en de Fransman Alexis Gougeard. Met name de ploegen Jumbo en Quick-Step (Jakobsen) zorgden ervoor dat de marge beperkt bleef. Kort na een eerste doorkomst in finishplaats Mantes-la-Ville werden de vluchters ingerekend.

Quote Ik hoorde kort voor de finish dat ik mocht winnen, zodat ik nu het geel mag dragen

Op de Côte de Breuil voerde eerst Jumbo-Belg Nathan Van Hooydonck het tempo op, waarna zijn drie ploeggenoten ervandoor gingen. Alleen de Tsjech Zdenek Stybar kon nog even volgen, maar op de top was ook hij gezien. Als in een ploegentijdrit dook het drietal richting finish. Daar was de Fransman Pierre Latour op 19 seconden de eerste niet-Jumbo-renner die de streep passeerde. Drie tellen later gevolgd door de Deen Mads Pedersen die de pelotonsprint won.

,,Dit was niet gepland”, vertelde een dolgelukkige Laporte, wiens loyaliteit de komende dagen groot zal zijn. ,,Ik denk dat we hier iets ongelooflijks hebben laten zien. Ik hoorde kort voor de finish dat ik mocht winnen, zodat ik nu het geel mag dragen. Na een lange periode van trainen is dit een mooie beloning. Ik zal morgen met een ‘smile’ hier rondrijden. En daarna vooral in dienst van Primoz en Wout rijden.” Laporte (29) kwam deze winter over van Cofidis en was vorige week al achtste in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Morgen volgt opnieuw een vlakke rit, van Auffargis naar Orléans over 159 kilometer.

Parijs-Nice duurt tot en met volgende week zondag.

