Lars van der Haar pakt na spectaculaire comeback Europese titel in Drenthe

Lars van der Haar is voor de tweede keer in zijn carrière Europees Kampioen veldrijden geworden. De Belg Quinten Hermans reed in ronde vijf weg en leek de gedoodverfde winnaar, maar de Nederlander had voor eigen publiek een spectaculaire comeback in zijn benen.