‘Lau’ ziet 'Bau’ winnen in Lombardije: ‘Bijna een sprookje’

Ten Dam en Mollema vermaakten de Nederlandse wielerfans in de Tour de France van 2013, die werd omgedoopt in de ‘Tour van Bau en Lau’. Ze eindigden uiteindelijk op de zesde (Mollema) en dertiende plaats (Ten Dam). Na tien etappes stonden beide renners nog in de top-vijf van het klassement.

Ten Dam eindigt als 94e

,,Ik heb genoten van mijn laatste race. In Lombardije heb ik volgens mij nooit zulk lekker weer meegemaakt. Ik had goede benen, maar op de Sormano gingen ze te snel. Ik was blij dat ik er op de Ghisallo nog bij zat. Ik heb zo hard mogelijk gewerkt en ben blij hoe mijn laatste race is verlopen”, aldus Ten Dam, die als 94e over de streep in Como kwam, op 17 minuten en 39 seconden van Mollema. Hij haalde eerder alleen in 2012 de finish in Lombardije (39e).