Lavreysen klopt Hoogland in titanenstrijd: ‘Ik was echt opgefokt, deze wilde ik gewoon per se hebben’

VideoHarrie Lavreysen is ook dit WK baanwielrennen de keizer van de sprint. Onvermoeibaar sprintte hij, na de teamsprint, naar zijn tweede gouden medaille in twee dagen. Weer klopte hij Jeffrey Hoogland. Zondag wacht de grande finale in de individuele sprint. ,,Nog één keer rammen.’’

Door Daniël Dwarswaard



Opgefokt had hij zich voor start. Harrie Lavreysen is pas 24, maar heeft al afgrijselijk veel gewonnen. Toch maakte hij zichzelf net voor de keirinfinale even kwaad. Op de Olympische Spelen en het EK was het net niet gelukt op dit onderdeel. Tsja, dan wordt de keizer van de sprint een beetje boos. Vijf uur voor de start bepaalde hij zijn tactiek: gewoon tweeënhalve ronde op kop rammen. Hij vertelde het niemand. ,,Vandaag was ik echt opgefokt. Deze wilde ik gewoon per se hebben. Ik voelde me echt supergoed. Ik stond aan de start en dacht: deze kan ik niet verliezen. Dat wist ik bijna zeker. Dat gevoel heb ik niet vaak. Het is wel heel zelfverzekerd en misschien gevaarlijk. Man, ik ben zo blij met deze overwinning.’’

Het heeft iets moois. Een uitpuilende erelijst, maar van verslapping geen spoortje. Ook niet aan het einde van een loodzwaar jaar inclusief Olympisch Spelen. Natuurlijk is hij mentaal een beetje op. Lavreysen: ,,Dat gevoel had ik vooral in de weken hiervoor. Als je hier dan staat en het gaat om de truien, is dat helemaal geen item.’’

Lavreysen won zeven (!) WK-titels op rij sinds 2019. Zondag kan hij de achtste pakken in de individuele sprint. In dat geval wint hij twee jaar op rij alle drie de onderdelen waar hij aan meedoet. Tamelijk droogjes: ,,Als je er over nadenkt, is het best bizar. Goh, zeven wereldtitels. Wel lekker.’’

Achter hem werd Jeffrey Hoogland tweede, zoals Lavreysen zo vaak hun titanenstrijd in zijn voordeel beslecht. Al won Hoogland op het laatste EK overigens wel de keirin. Denk maar niet dat Hoogland met spullen aan het gooien was op het middenterrein in Roubaix. Hij kwam met gebalde vuist over de streep. Juist op de keirin heeft Hoogland de afgelopen periode flinke stappen gemaakt. ,,Ik zie dit niet als verliezen van Harrie, maar als het winnen van zilver. Netjes toch?’’

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen.

Het is niet gespeeld. Als Lavreysen die keizer van de sprint is, dan is Hoogland de koning. Ook altijd presteren op de top van zijn kunnen. Het belooft zondag op de individuele sprint weer een heerlijk duel te worden. De twee topsprinters zijn dan inmiddels misschien moe, daar is eenmaal op de baan bar weinig van te merken. ,,Mentaal begint het wel een beetje op raken ja,’’ zegt Hoogland. ,,Maar daar zijn we topsporters voor joh. Oprapen en doorgaan. Negeren en er doorheen rammen. Er zit nog altijd genoeg power in. Tijdens zo’n rit voel je helemaal niks meer. We zijn dik in orde met zijn tweeën. Dat is wel heel mooi.’’

Maar natuurlijk aast Hoogland erop om eindelijk op het allerhoogste toneel Lavreysen eens te verslaan. Zondag de laatste kans, al rijdt Hoogland vrijdag ook nog de kilometer. Die kan en wil hij niet afzeggen voor het hogere doel. ,,Ik vind gewoon alles leuk. We gaan nog even door. Die kilometer zal misschien doorwerken in de sprint, maar dat gaan we wel zien.’’

