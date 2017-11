Lavreysen mist finale op sprint

Van Vleuten toont progressie op achtervolging

18:42 Annemiek van Vleuten maakt flinke stappen in haar avontuur op de individuele achtervolging. De Wageningse wereldkampioene tijdrijden op de weg pakte zondag bij de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in het Poolse Pruszkow het zilver. De Poolse Justyna Kaczkowska was in de finale te sterk: 2.21,401 tegen 2.23,418.