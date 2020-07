Leemreize verliest vingertop bij valpartij in Ronde van Burgos

Grossschartner wint eerste etappe

De koers ging door na de grote valpartij, zoals altijd. Na een rit over 157 kilometer, met veel wind, was Felix Grossschartner de sterkste in de heuvelachtige finale. De 26-jarige coureur van Bora-hansgrohe kwam alleen over de finish bij Mirador del Castillo in Burgos. De Portugees João Almeida eindigde op acht seconden als tweede, direct gevolgd door de Spanjaard Alejandro Valverde als nummer drie.



De vijfdaagse rittenkoers eindigt zaterdag. Op woensdag zijn waarschijnlijk de sprinters aan de beurt in een rit over 168 kilometer. De Colombiaan Iván Ramiro Sosa won de Ronde van Burgos in de afgelopen twee jaar.