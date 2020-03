Lefevere: Denk dat er teams zijn met het coronavirus, maar het stil houden

,,Ze zeggen dat het nog acht dagen is tot we in België gaan koersen. Maar tegen die tijd kan het ook in België helemaal ontploffen. Organisatoren kunnen wel maatregelen nemen, maar tegelijk verspreidt het virus zich exponentieel. Ik vrees dat dit ook de Vlaamse klassiekers gaat raken”, vertelt de renner van Trek-Segafredo aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws.



Stuyven vreest ook dat Parijs-Nice niet afgemaakt kan worden. ,,Als je rondvraagt in het peloton, gaat ­negentig procent ervan uit dat we niet tot in Nice geraken.” Ook zijn ploegleider Steven de Jongh ziet het somber in. ,,Laten we hopen dat we verder kunnen. Als ze zeggen dat we moeten stoppen, dan stoppen we. We moeten niet naïef denken dat het virus zich hier niet meer verspreidt. Ik vrees ook dat meer wedstrijden worden gecanceld. In het Vlaamse voorjaar ook. Ik zie het somber in.”