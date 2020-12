Lindeman van Jumbo-Visma naar Qhubeka-Assos

Tourwin­naar krijgt in januari al coronavac­cin

7 december De wielrenners van UAE Team Emirates krijgen in januari tijdens een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten een coronavaccin toegediend. Dat gebeurt op vrijwillige basis, zegt teammanager en oud-renner Mauro Gianetti in de Gazzetta dello Sport. Tourwinnaar Tadej Pogacar is de bekendste renner van de ploeg.