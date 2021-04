LIVE | Amstel Gold Race terug na jaar afwezigheid, Marianne Vos wint vrouwenkoers

Ronde van Turkije Iedereen is figurant bij de comeback van Fabio Jakobsen

12 april Fabio Jakobsen (24) maakte in de eerste etappe van de Ronde van Turkije zondag zijn comeback en doorstond die vuurdoop. Na zijn desastreuze val in Polen was een 147ste plaats het begin van een nieuw wielerleven. ,,Even genieten van weer op kop zitten.’’