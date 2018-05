LIVE: Bouwman sterkste in de kopgroep

Bennett voorkomt hattrick Viviani, Van Poppel vijfde

11 mei Sam Bennett heeft de zevende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Ierse sprinter van Bora-Hansgrohe was de snelste in Praia a Mare de snelste in de massasprint en voorkwam daarmee een hattrick van Elia Viviani, die na zijn twee ritzeges in Israël gold als torenhoog topfavoriet.