LIVE | Buitenaardse Van der Breggen solo op weg naar wereldtitel

Poels: We missen een afmaker à la Valverde of Alaphilip­pe

28 september Aan zin ontbreekt het nooit bij Wout Poels, voor een echt grote koers. Maar nu hij in de aanloop naar de wereldtitelstrijd in Innsbruck voor het eerst níet uit zijn comfort-zone wordt gehaald, heeft de Limburgse coureur ook meer vertrouwen in een goede afloop.