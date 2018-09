Dumoulin knokt zich naar zilver, wereldtitel voor ontketende Dennis

Het beloofde op voorhand een duel te worden tussen Dumoulin en Dennis. De titelverdediger tegen de beste tijdrijder van het seizoen. Want laten we wel wezen: Dennis was dit jaar ongenaakbaar in de lange tijdritten die hij reed. In de Giro van dit jaar versloeg hij Dumoulin nog met groot verschil. Vooral op de vlakke stukken is hij sneller: hij is krachtiger dan Dumoulin, maar ook zwaarder. En dat is een nadeel op de klimmetjes. Daarvan profiteerde Dumoulin vorig jaar optimaal, in het Noorse Bergen. Toen werd hij wereldkampioen, maar het was in een jaar dat alle puzzelstukjes precies in elkaar pasten. Dat ieder dubbeltje de goede kant op viel.