LIVE: Grijpt Van Poppel zijn kans in sprintetappe?

Bouhanni sprint naar ritwinst Duinkerke

10 mei Nacer Bouhanni heeft de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De Fransman van Cofidis was de snelste in de rit van Fort Mahon Plage naar Ecques over 171,5 kilometer. Hij bleef in de sprint de Belg Timothy Dupont en Wouter Wippert van Roompot-Nederlandse Loterij voor.