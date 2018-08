LIVE | Kans voor puncheurs in pittige finale

Van Aert wil niet mee naar fusieploeg Room­pot-Cre­lan: 'Het is genoeg geweest'

8:24 Veranda's Willems-Crelan en Roompot-Nederlandse Loterij smelten op 1 januari samen tot Roompot-Crelan, een procontinentaal team met Wout van Aert voor één jaar als uithangbord. Tenminste, zo denkt teammanager Nick Nuyens. Maar dat is zonder de wereldkampioen veldrijden gerekend. ,,De maat is vol", klinkt het bij Van Aert. ,,Amper te geloven dat een werknemer in de 21ste eeuw zo misbruikt kan worden."