LIVE | Kansen voor Fabio Jakobsen in derde etappe Critérium du Dauphiné?

Bernal heeft zijn vorm terug, maar slaat de Tour over: ‘Lastig combineren met Giro’

25 mei Egan Bernal slaat dit jaar de Tour de France over, ook al laat de Colombiaanse klimmer in de Ronde van Italië zien dat hij zijn topvorm weer terug heeft. De Tourwinnaar van 2019 neemt na de Giro de tijd om te herstellen van de rugklachten waar hij al geruime tijd mee kampt. Bernal wil daarna wel de Ronde van Spanje rijden, over deelname aan de Olympische Spelen in Tokio twijfelt hij nog.