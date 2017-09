LIVE: Kelderman heeft knecht in kopgroep in rit naar Angliru

Bijrol Nederlanders op WK mountainbike

10:29 Michiel van der Heijden en Anne Terpstra zijn op het WK mountainbike in het Australische Cairns ver uit de buurt van een medaille gebleven. Van der Heijden eindigde in de 31,7 kilometer lange race bij de mannen als veertiende, Terpstra finishte in de vrouwenwedstrijd over 27,4 kilometer als twaalfde.