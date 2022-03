LIVE | Krijgen we in Parijs-Nice meteen duel tussen Jakobsen en Groenewegen?

Wout Poels kan in Ruta del Sol eindelijk weer juichen, Remco Evenepoel heerst in Portugal

Wout Poels heeft de vierde etappe in de Ruta del Sol gewonnen. De Limburger van Bahrain-Victorious was in een sprint sneller dan zijn vluchtgenoot Alexey Loetsenko, met wie hij in de finale was weggereden. Poels is ook de nieuwe leider.

