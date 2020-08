LIVE | Maakt debutant Van der Poel favorietenstatus waar in Strade Bianche?

Bennett wint vierde etappe Ronde van Burgos, Evenepoel blijft leider

31 juli Sam Bennett heeft de vierde rit in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De 29-jarige Ierse wielrenner van Deceuninck - Quick-Step ontsnapte in de laatste kilometer uit het peloton en kwam solo aan in finishplaats Roa de Duero.