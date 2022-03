LIVE | Maakt Wout van Aert ook in Gent-Wevelgem favorietenrol waar?

Lorena Wiebes wint weer in Ronde van Drenthe: ‘Ik moest deze sprint wel winnen’

Lorena Wiebes heeft de Ronde van Drenthe voor het tweede jaar op rij op haar naam geschreven. De wielrenster van Team DSM was veruit de sterkste in de massasprint na een rit over 156 kilometer van Assen naar Hoogeveen.

12 maart