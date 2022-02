LIVE | Met Omloop Het Nieuwsblad luidt peloton het wielervoorjaar in

Alessandro Covi verslaat Colombia­nen bergop in Ruta del Sol, zege voor David Gaudu in Algarve

De tweede etappe in de Ruta del Sol is gewonnen door Alessandro Covi. De Italiaan van UAE Team Emirates was na een rit over 150 kilometer met finish bergop te sterk voor de Colombianen Miguel Ángel López (Astana) en Iván Ramiro Sosa (Movistar). Covi is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

17 februari