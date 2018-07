LIVE: Mollema laat zich zien in razendsnelle beginfase

Vos begint in leiders­trui aan slotrit BeNe Ladies Tour

21 juli Marianne Vos start morgen in de leiderstrui aan de laatste etappe van de BeNe Ladies Tour. Ze verdedigde haar leidende positie zaterdag in een tijdrit over ruim 10 kilometer. Vos eindigde als vierde met een achterstand van 17 seconden op de Duitse winnares Trixi Worrack.