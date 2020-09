LIVE | Oud-wereldkampioene Van Dijk begonnen aan race tegen de klok

Herstelde Degenkolb wint in Ronde van Luxemburg

17 september John Degenkolb is goed hersteld van de verwondingen die hij opliep bij een val in de eerste etappe van de Tour de France. De Duitse renner van Lotto-Soudal won een kleine drie weken nadat hij in Nice buiten de tijd was binnengekomen de derde etappe van de Ronde van Luxemburg.