LIVE | Paasschens in vroege vlucht, wie wordt opvolger Alaphilippe op Muur van Hoei?

Alaphilip­pe na winnen van wereldti­tel: ‘Is als een droom voor me’

27 september Hij won een maand geleden een rit in de Tour de France, maar vaak was het net niet dit jaar voor de Franse wielrenner Julian Alaphilippe. Zondag, bij de wegrace van de WK in het Italiaanse Imola, paste alles precies en reed de renner van Deceuninck - Quick-Step met een vlammende solo in de slotfase naar de wereldtitel. ,,Deze dag is als een droom voor me”, stamelde de 28-jarige wereldkampioen.