LIVE | Roglic in de problemen in Parijs-Nice, volg hier de slotetappe

Jum­bo-Vis­ma boekt twee zeges binnen paar minuten: ‘We hebben hard gewerkt, ook op mentaal vlak’

10 maart Daar zijn ze weer. Renners in een geelzwart shirt die juichen. Het seizoen is pril, maar de kopmannen Jumbo-Visma winnen alweer. De Sloveen Primoz Roglic pakte de macht in Parijs-Nice. Een paar minuten later was het weer feest met een sprintzege van Wout van Aert in de openingsrit van Tirreno-Adriatico.