LIVE | Route iets aangepast door brand nabij parkoers, finale ziet er anders uit

Na kapot stuur Van der Poel smijt fabrikant Canyon met duizenden euro's aan vergoeding

18 maart Het was één van de opmerkelijkste beelden van de GP Le Samyn: het in twee gebroken stuur van Mathieu van der Poel. De Duitse fietsfabrikant Canyon vroeg toen aan klanten die hetzelfde model hadden om hun fiets even aan de kant te laten staan. Twee weken later kondigt het bedrijf aan dat die klanten een nieuw stuur krijgen en een vergoeding van 1000 euro.