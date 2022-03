LIVE | Sprinters maken zich tijdens langste etappe klaar voor massasprint in Tirreno-Adriatico

Alejandro Valverde (41) pakt eindzege in Galicië, Jonas Vingegaard wint namens Jum­bo-Vis­ma

Alejandro Valverde is winnaar geworden van de Gran Camino, een nieuwe vierdaagse rittenkoers in het Spaanse Galicië. De slotetappe, een individuele tijdrit over ruim 15 kilometer, werd gewonnen door Mark Padun van de ploeg Education First.

27 februari