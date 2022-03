LIVE | Teunissen stapt af met het oog op klassiekers, kopgroep ontsnapt met Bol en Van den Berg

Wout van Aert bezorgt Jum­bo-Vis­ma succes in Omloop Het Nieuwsblad en staat stil bij oorlog in Oekraïne

Wout van Aert heeft voor de eerste keer in zijn carrière de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. In zijn allereerste wedstrijd van het jaar was de Belg van Jumbo-Visma dankzij een verschroeiende versnelling op de Bosberg uiteindelijk de snelste.

26 februari