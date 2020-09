LIVE | Van der Breggen en Van Dijk hopen Dygert van tweede wereldtitel af te houden

wielerspel Winst Kragh Andersen in veertiende etappe brengt Wijchense Wielerspel-deelnemer dagsucces

12 september Søren Kragh Andersen bleek vandaag de sterkste in de veertiende rit in de Tour de France. Hij bezorgde zijn ploeg Sunweb het tweede dagsucces. Dat en de rest van het dagklassement is in het Wielerspel van de Gelderlander vooral goed nieuws voor ‘Toonen’ uit Wijchen.