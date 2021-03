LIVE | Van der Poel doet het rustig aan in tijdrit, eindwinst voor Van Aert of Pogacar?

Tirreno Uitgeputte winnaar Van der Poel: 'De laatste 15 kilometer liep ik helemaal leeg’

14 maart De keuze op de menukaart die Mathieu van der Poel de wielerfans voorschotelt is ruim. De specialiteit van het huis, de ongekende solo, kreeg in de gewonnen vijfde etappe in Tirreno-Adriatico een nieuwe dimensie.