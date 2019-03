LIVE | Viertal met megavoorsprong op weg naar hellingen

Van Schip zesde na eerste onderdeel omnium

13:55 Jan-Willem van Schip is het omnium bij de WK baanwielrennen in Pruszkow begonnen met de zesde plaats op het onderdeel scratch. De winst ging naar de Spanjaard Albert Torres, die na 10 kilometer in de sprint de Australiër Samuel Welsford en de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart versloeg.