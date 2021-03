LIVE | Volg de 6e etappe in Tirreno-Adriatico in ons liveblog

Dat ene onheilspel­len­de woord maakte Kruijs­wijks rampjaar compleet: ‘Ik geloofde het niet’

5 maart In de rittenkoers Parijs-Nice, die zondag begint, keert Steven Kruijswijk (33) terug in het peloton. Voor hem het moment om rampjaar 2020 te vergeten. Hij vertelt over de zware weken na zijn positieve coronatest in de Giro, strijdlust en het eeuwige verlangen naar ‘koerssensatie’.