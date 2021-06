LIVE | Vroege vluchters strijden om dagzege, geen drie op een rij voor Van der Poel

Streep door EK baanwiel­ren­nen na storm van verontwaar­di­ging over situatie in Belarus

27 mei De Europese kampioenschappen baanwielrennen, die van 23 tot 27 juni gepland stonden in Belarus, gaan niet door. Dat heeft de Union Européenne de Cyclisme (UEC) laten weten. Er was veel verontwaardiging over het EK in combinatie met de situatie in Belarus.