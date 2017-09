LIVE: Wie is de snelste in de straten van Madrid?

Belg Philipsen sprint naar zege in Olympia's Tour

9 september De Belg Jasper Philipsen van het BMC Developmentteam heeft vandaag de vijfde etappe in Olympia's Tour gewonnen. Philipsen troefde in Offenbeek in de massasprint de Nederlanders Patrick van der Duin en Fabio Jakobsen af.