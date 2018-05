LIVE: Wie pakt de eerste roze trui?

Wild boekt zege in Yorkshire

3 mei Kirsten Wild heeft de eerste etappe van de Ronde van Yorkshire gewonnen. De renster van Wiggle High5 was de snelste in de sprint na een rit over 132 kilometer van Beverley naar Doncaster. Wild hield voormalig wereldkampioene Amalie Dideriksen uit Denemarken en de Britse Alice Barnes achter zich. De Nederlandse Lorena Wiebes werd vierde.