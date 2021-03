LIVE | Wielerwereld maakt zich op voor duel tussen Van der Poel en Van Aert in Siena

Trofeo Laigueglia Mollema bekroont fraaie solo in seizoens­ope­ner Italië: ‘Voel me al weken goed’

3 maart Bauke Mollema heeft de eerste profkoers van het jaar in Italië, de Trofeo Laigueglia, op zijn naam geschreven. De kopman van Trek Segafredo kwam vanmiddag na een solo van 15 kilometer alleen over de streep. Egan Bernal werd tweede. Het is na de ritzege in Tour de Var al de tweede overwinning van 2021 voor Mollema.