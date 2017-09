LIVE: Wordt WK tijdrijden voor vrouwen Oranjefeest?

Tom Dumoulin twijfelt over fietswissel op WK

18 september Fietswissel of niet, Tom Dumoulin laat zich door noviteiten niet van de wijs brengen in zijn voorbereiding op de wereldtitelstrijd tijdrijden voor elite. En om eerlijk te zijn, weet de topfavoriet voor het mondiale goud in het Noorse Bergen nog niet of hij woensdag aan de voet van de slotbeklimming op het parcours zijn tijdritfiets omwisselt voor een gewone wegfiets.