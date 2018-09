LIVE | Zware bergrit belooft oorlog tussen toppers

Van Baarle nipt verslagen door Geniez, Jesús Herrada pakt rode trui

6 september Dylan van Baarle was héél dichtbij, maar kwam een half wiel te kort om zijn eerste ritzege in een grote ronde te pakken. In een sprint met vijf was Alexandre Geniez (AG2R) nét iets sneller. Jesús Herrada neemt de rode leiderstrui over van Simon Yates.