Loes Gunnewijk nog drie jaar bondscoach wielervrouwen: ‘Niemand is onfeilbaar’

Loes Gunnewijk is ook de komende drie jaar de bondscoach van de Nederlandse wielervrouwen. De wielerbond KNWU heeft haar contract verlengd tot en met 2024, het jaar van de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlandse vrouwenploeg met onder andere Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak en Ellen van Dijk, rijdt zaterdag in België het wereldkampioenschap op de weg

Voormalig profrenster Gunnewijk (40) trad in 2019 aan als bondscoach bij de vrouwen (junioren, beloften en elite) en volgde daarmee Thorwald Veneberg op, die inmiddels directeur is van de KNWU. In 2015 beëindigde Gunnewijk haar carrière als renster, nadat ze haar laatste jaren voor de Australische Orica-ploeg had gereden. Gunnewijk was in 2006 Nederlands kampioen tijdrijden geworden, in 2010 nationaal kampioen op de weg.

Na de afgelopen Olympische Spelen kreeg Gunnewijk de nodige kritiek te verduren nadat de Nederlandse vrouwen in de wegwedstrijd de gouden medaille misliepen. De - tot dan onbekende - Oostenrijkse Anna Kiesenhofer reed al vroeg in de wedstrijd weg, werd Olympisch kampioen en troefde zo de Nederlandse topfavorieten af. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Demi Vollering wisten in de race niet dat er nog iemand vooruit was. Bondscoach Gunnewijk erkende na de wedstrijd dat er sprake was van miscommunicatie.

,,Het contract lag er al voor de Olympische Spelen’’, zegt KNWU-directeur Veneberg over de contractverlenging van Gunnewijk. ,,Er werd gesuggereerd dat Loes niet aan zou kunnen blijven, maar voor ons is dat geen item geweest. Het is zaak dat goed te evalueren, maar op basis van één wedstrijd een beslissing nemen, dat is niet onze stijl. Niemand is onfeilbaar. Het is vooral belangrijk er lessen van te leren. Bondscoach van de Nederlandse vrouwen is een zeer uitdagende baan. Coachen is echt een vak en op dit hoogste niveau komt daar nog een extra stap bij. Als we op basis hiervan afscheid zouden nemen, dan begin je feitelijk weer opnieuw. Bij de KNWU zijn we voorstander van meer vrouwelijke coaches in het wielrennen, dan moeten we die ook opleiden.’’

Loes Gunnewijk geeft instructies aan Amy Pieters op het EK in Alkmaar in 2019.