López en Nibali naar Giro én Tour

Mark Cavendish smeekt om hulp na gewapende overval in eigen huis: ‘Nachtmer­rie voor mijn familie’

Wielrenner Mark Cavendish is op 27 november in zijn eigen huis overvallen door vier gewapende mannen, dat laat de sprinter weten op Twitter. De nog herstellende Cavendish zegt dat zijn vrouw en zijn kinderen zijn bedreigd met messen, en hijzelf ook is aangevallen.

8 december