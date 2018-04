Lotto Soudal van rood naar blauw in Giro

De Belgische formatie deed dit al twee keer eerder in Parijs-Nice, in 2015 en 2017. Dit keer kiest sponsor Soudal voor de Giro om extra aandacht te vragen voor zijn producten.

,,Aangezien de Giro een van de drie grote rondes is en een groot publiek bereikt wereldwijd, in 171 landen, is dit het perfecte toneel voor deze activatie'', zei directeur Dirk Coorevits. ''Bovendien is Italië een belangrijke afzetmarkt voor Soudal. We wensen de ploeg veel succes toe tijdens de Giro en kijken ernaar uit om het Lotto Fix ALL-shirt in beeld te zien.''