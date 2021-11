Lucinda Brand klasse apart in cross Merksplas

Voor Brand was het haar derde zege in de Superprestige dit seizoen. Ze heeft ook de leiding in het klassement om de wereldbeker in handen. Dat ze al in de eerste ronde alleen voorop kwam had de Rotterdamse verbaasd. ,,Zo zie je maar hoe onvoorspelbaar de cross kan zijn”, vertelde Brand. ,,Toen ik merkte dat ik een gat had geslagen ben ik maar even doorgetrokken. Daarna heb ik geprobeerd te doseren. Het is wel gunstig als je in de finale niet meer heel diep hoeft te gaan.”