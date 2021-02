Lucinda Brand wereldkampioen én mantelzorger: ‘Ik had verwacht dat ik in elkaar zou storten’

Gemengde gevoelens bij Worst en Betsema: ‘Blij met medaille, al is het wat zuur’

30 januari Annemarie Worst en Denise Betsema zijn blij met een WK-medaille, maar mochten lange tijd dromen van meer. De regenboogtrui lag vooral voor Worst in het verschiet, maar een val in een van de laatste bochten gooide roet in het eten. ,,Aan de ene kant ben ik blij, aan de andere kant is het zuur", zei Betsema.