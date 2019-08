Madsen verslaat landgenoten in tijdrit Ronde van Denemarken

Carapaz na val onzeker voor Vuelta

12:21 Het is onzeker of Giro-winnaar Richard Carapaz zaterdag kan starten in de Ronde van Spanje. Zijn ploeg Movistar maakte donderdag bekend dat de wielrenner afgelopen zondag ten val was gekomen en daarbij een kneuzing aan zijn rechterschouder en enkele andere kneuzingen heeft opgelopen.