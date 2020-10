Magistrale Van der Poel soleert naar rit- én eindzege in BinckBank Tour

Ook Amstel Gold Race struikelt over beelden van Tour en weerzin tegen mondkapjes

30 september Na het Nederlandse gedeelte van de BinckBank Tour viel vandaag ook de Amstel Gold Race ten prooi aan de verscherpte coronamaatregelen. Vlak over de grens in België wordt ondertussen vrolijk verder gekoerst. Morgen een BBT-tijdrit in Riemst. Zondag de klassieker Luik-Bastenaken-Luik.