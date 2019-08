Marcel Kittel is klaar: ‘Ik kan mezelf niet meer martelen op de fiets’

De Duitser won in zijn carrière liefst veertien Tour-etappes en droeg in 2013 en 2014 voor één dag de gele trui. In mei ontbond hij al zijn contract bij Katusha-Alpecin en stond in de belangstelling van Jumbo-Visma. ,,Als wielrenner zit je 200 dagen per jaar op de weg. Ik wil mijn zoon niet via Skype op zien groeien”, vertelt Kittel. ,,Familie, vrienden. Alles kreeg te weinig aandacht. Daarnaast was ik constant vermoeid en ging alles op routine. Ik ben me dat gebrek aan levenskwaliteit steeds meer gaan realiseren.”