Marianne Vos: Ik voel me verrekte goed

Door Daan Hakkenburg



Zelfs voor iemand met zo’n rijke carrière als Marianne Vos (31) was de veldrit van Ruddervoorde, die ze afgelopen zondag won, een noviteit. ,,Ik had er nog nooit gereden’’, vertelt ze. ,,Toch vreemd, want het is een van de klassiekers. Maar het is lang geleden dat ik het crossseizoen zo vroeg ben begonnen. Dat moet in mijn juniorentijd geweest zijn.’’



Ze liet er zelfs het wereldkampioenschap op de weg voor schieten. Het WK waar Annemiek van Vleuten (tijdrit) en Anna van der Breggen (wegwedstrijd) naar regenboogtruien reden. Vos koos ervoor, ook voor het eerst in haar carrière, om de wereldbekerwedstrijden cross in Amerika te rijden. ,,Een dubbel gevoel, want ik was er graag bij geweest. Maar ik heb er geen spijt van. Die wedstrijden in Amerika zag ik altijd op televisie en de laatste paar jaar had ik steeds zoiets van: het zou gaaf zijn die een keer te doen. Maar wanneer is het daar een goede tijd voor? Het is altijd een keuze, tenzij je niet geselecteerd wordt voor het WK.’’