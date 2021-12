Mark Cavendish voelde meteen dat het mis was bij zware val: ‘Dacht aan vrouw en kinderen in stadion’

Cavendish weer thuis na zware val in zesdaagse van Gent

Vijf dagen na zijn zware val in de zesdaagse van Gent is Mark Cavendish weer thuis. De sprinter van Deceuninck - Quick-Step lag de afgelopen dagen in een Belgisch ziekenhuis. Hij liep twee gebroken ribben en een klaplong op bij een crash op de slotdag van de zesdaagse op de baan in Gent.

26 november