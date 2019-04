‘Mathieu Mania’ in Limburg: ‘Het wordt ook wel weer eens tijd’

‘Scheve’ Bouwman met rechte rug naar Amstel Gold Race

18 april Hij debuteert zondag in de Amstel Gold Race, maar voor Koen Bouwman is de Limburgse klassieker niet het doel waarnaar hij de afgelopen drie weken in de Sierra Nevada heeft toegewerkt. ,,Het is superleuk om de Gold Race te rijden, ook al omdat het in de buurt is en er veel bekenden zullen komen kijken’', vertelt de 25-jarige coureur van Jumbo-Visma die vrijdag een trainingsstage in het Spaanse gebergte afsluit. Hij is daar met het grootste deel van de ploeg die straks met de Sloveen Primoz Roglic als een van de favorieten voor de eindzege naar de Giro d’Italia afreist.