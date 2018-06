Mathieu van der Poel: Koersen op de weg kan zó saai zijn

Van Baarle pakt verrassend Nederland­se titel tijdrijden

27 juni Dylan van Baarle uit Veenendaal heeft in Bergen op Zoom verrassend de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renner van Sky kwam over ruim 52 kilometer tot een tijd van 1 uur, 2 minuten en 34 seconden. Het zilver was voor Niki Terpstra die een halve minuut meer nodig had, Wilco Kelderman werd derde in 1.03.37.