Mathieu van der Poel komt net tekort om meesterdaler Matej Mohoric van winst af te houden

UAE kondigde daarmee een aanval van Pogacar op de Poggio min of meer aan. Vier keer probeerde hij weg te rijden, maar telkens werd hij door Van Aert of de verrassend sterke Van der Poel teruggepakt. Maar het was uiteindelijk niet Van Aert, Van der Poel of Pogacar die op het juiste moment weg wist te rijden, maar Mohoric. De meesterdaler nam in de smalle straatje naar San Remo alle risico's van de wereld en begon met een kleine voorsprong aan de laatste twee vlakke kilometers. Anthony Turgis probeerde de oversteek vanuit de achtervolgende groep naar Mohoric nog te maken, maar kwam net tekort.



Van der Poel won enkele meters daarachter de sprint van het achtervolgende groepje en verzekerde zich daarmee heel knap van een podiumplaats in zijn allereerste koers van het jaar. Door rugproblemen kwam hij dit jaar nog niet in actie.